Минздрав прокомментировал информацию о требовании взятки

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Научно-хирургический центр им.М.А.Топчибашева прокомментировал информацию о требовании взятки старшей медсестрой кардиологического отделения медицинского учреждения у близких больного.

В ответ на запрос Report из центра заявили, что подобный инцидент произошел 6-7 месяцев назад: "Жалобщику ответили, что никакой взятки взято не было. В случае возникновения какого-либо недовольства, они могут обратиться в соответствующие структуры, так как это их гражданское право".

Минздрав также рекомендует жалобщику обратиться в суд.

Отметим, что Амиль Гусейнов, ребенок которого перенес в указанном центре операцию на сердце, выступил в СМИ с заявлением о неоднократном требовании с них старшей медсестрой отделения Севиль Абышевой взятки.