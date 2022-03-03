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Минздрав: За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от COVID-19 не зарегистрировано

Минздрав: За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от COVID-19 не зарегистрировано За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Здоровье
3 марта 2022 г. 12:46
Минздрав: За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от COVID-19 не зарегистрировано

За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Как сообщает Report, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, врач-гинеколог Шайман Гадимова.

По словам Ш.Гадимовой, с первых дней пандемии COVID-19 две крупные клиники страны - Клинический медицинский центр и Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживают всех беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией: «Хочу отметить, что в эти клиники направляются все беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19 не только из Баку, но и со всех уголков республики. Очень радует, что за последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано».

«В мировой практике в период беременности и грудного вскармливания, и даже женщинам, планирующим беременность, вакцинация не рекомендуется. Однако во время широкого распространения эпидемий и пандемий для борьбы с вирусом проводятся массовые вакцинации. В случае, если вирулентность новых штаммов вируса возрастает и вирус полностью не исчезает, к массовой вакцинации можно привлекать и беременных. Даже дети, рожденные у матерей с подозрением на COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны находиться на грудном вскармливании. Всем женщинам, за исключением ВИЧ-инфицированных и с кавернозным туберкулезом, рекомендуется кормить детей грудным молоком», - отметила Ш.Гадимова.

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Версия на английском языке Ministry of Health: No maternal death from coronavirus registered in Azerbaijan in last 6 months
Версия на азербайджанском языке SN: "Son 6 ayda Azərbaycanda koronavirusdan ana ölümü qeydə alınmayıb"

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