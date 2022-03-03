Минздрав: За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от COVID-19 не зарегистрировано

За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Как сообщает Report, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, врач-гинеколог Шайман Гадимова.
По словам Ш.Гадимовой, с первых дней пандемии COVID-19 две крупные клиники страны - Клинический медицинский центр и Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживают всех беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией: «Хочу отметить, что в эти клиники направляются все беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19 не только из Баку, но и со всех уголков республики. Очень радует, что за последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано».
«В мировой практике в период беременности и грудного вскармливания, и даже женщинам, планирующим беременность, вакцинация не рекомендуется. Однако во время широкого распространения эпидемий и пандемий для борьбы с вирусом проводятся массовые вакцинации. В случае, если вирулентность новых штаммов вируса возрастает и вирус полностью не исчезает, к массовой вакцинации можно привлекать и беременных. Даже дети, рожденные у матерей с подозрением на COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны находиться на грудном вскармливании. Всем женщинам, за исключением ВИЧ-инфицированных и с кавернозным туберкулезом, рекомендуется кормить детей грудным молоком», - отметила Ш.Гадимова.