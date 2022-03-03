Минздрав: За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от COVID-19 не зарегистрировано

За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

За последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Как сообщает Report, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, врач-гинеколог Шайман Гадимова.

По словам Ш.Гадимовой, с первых дней пандемии COVID-19 две крупные клиники страны - Клинический медицинский центр и Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживают всех беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией: «Хочу отметить, что в эти клиники направляются все беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19 не только из Баку, но и со всех уголков республики. Очень радует, что за последние шесть месяцев случаев материнской смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано».

«В мировой практике в период беременности и грудного вскармливания, и даже женщинам, планирующим беременность, вакцинация не рекомендуется. Однако во время широкого распространения эпидемий и пандемий для борьбы с вирусом проводятся массовые вакцинации. В случае, если вирулентность новых штаммов вируса возрастает и вирус полностью не исчезает, к массовой вакцинации можно привлекать и беременных. Даже дети, рожденные у матерей с подозрением на COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны находиться на грудном вскармливании. Всем женщинам, за исключением ВИЧ-инфицированных и с кавернозным туберкулезом, рекомендуется кормить детей грудным молоком», - отметила Ш.Гадимова.