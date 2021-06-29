Минздрав: В учреждениях санаторно-курортного типа выявлены недостатки

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о мониторинге, проводимом в лечебных санаториях.

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о мониторинге, проводимом в лечебных санаториях.

Как сообщает Report, советник отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Зейналова отметила, что в ходе мониторинга в ряде учреждений выявлено неполное соблюдение общих санитарно-гигиенических правил, а также имелись недостатки в ведении медицинской документации.

А.Зейналова добавила, что в связи с этим руководителям учреждений даны рекомендации, в то же время, результаты мониторинга будут проанализированы в Министерстве здравоохранения и будут приняты соответствующие меры.

Представитель министерства отметила, что общая ситуация в большинстве санаториев была удовлетворительной: "Соматические санатории принимают детей по возрастным группам, например, Республиканский детский санаторий принимает детей в возрасте от 0 до 17 лет, Детский соматический санаторий № 3 - в возрасте от 6 до 14 лет, Детский соматический санаторий № 4 - в возрасте от 6 до 16 лет. Дети могут обратиться в санаторий, получив направление (форма 076) из детской территориальной поликлиники.

В лечебных санаториях с матерями могут оставаться только дети в возрасте 0-6 лет и с ограниченными возможностями в возрасте 2-17 лет. В санатории в основном принимают детей с хроническими заболеваниями (верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, детей с частыми заболеваниями в анамнезе, церебральным параличом, легкими формами железодефицитной анемии и др.). Здесь дети получают такие лечебные процедуры как физиотерапию, лечебную физкультуру, витаминотерапию, водные процедуры, массаж, климатотерапию. Хочу довести до сведения родителей, что дети с хроническими заболеваниями два раза в год могут проходить лечение в санаториях".

Напомним, что в целом в ведении Министерства здравоохранения имеется 11 учреждений санаторно-курортного типа, из которых 3 - туберкулезные, остальные - санатории соматического типа.

1. Детский неврологический санаторий № 7

2. Детский противотуберкулезный санаторий №3.

3. Детский противотуберкулезный санаторий №5

4. Детский соматический санаторий №4

5. Детский соматический санаторий №1

6. Детский соматический санаторий №6

7. Детский соматический санаторий №5

8. Детский соматический санаторий №3

9. Республиканский детский санаторий

10. Санаторно-курортный реабилитационный центр.

11. Республиканский противотуберкулезный санаторий для детей и подростков им. проф. Гиндеса