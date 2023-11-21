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Минздрав: В некоторых регионах Азербайджана отмечены случаи заражения корью

Минздрав: В некоторых регионах Азербайджана отмечены случаи заражения корью В некоторых регионах Азербайджана наблюдались единичные случаи заражения корью. Случаи заражения были зафиксированы среди невакцинированных от кори детей.
Здоровье
21 ноября 2023 г. 16:11
Минздрав: В некоторых регионах Азербайджана отмечены случаи заражения корью

В некоторых регионах Азербайджана наблюдались единичные случаи заражения корью. Случаи заражения были зафиксированы среди невакцинированных от кори детей.

Как передает Report, об этом говорится в распространенной Министерством здравоохранения информации.

В связи с этим были проведены противоэпидемические мероприятия, дети, не прошедшие вакцинацию против кори, привлекаются к вакцинации: "В настоящее время вакцинация продолжается, эпидемиологическая ситуация стабильная. В целях профилактики рекомендуется вакцинировать детей против кори, эпидемического паротита и краснухи в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению по месту жительства".

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Версия на азербайджанском языке SN: "Bəzi bölgələrdə qızılcaya yoluxma halları müşahidə edilib, epidemioloji vəziyyət stabildir"

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