Минздрав: В некоторых регионах Азербайджана отмечены случаи заражения корью

В некоторых регионах Азербайджана наблюдались единичные случаи заражения корью. Случаи заражения были зафиксированы среди невакцинированных от кори детей.

В некоторых регионах Азербайджана наблюдались единичные случаи заражения корью. Случаи заражения были зафиксированы среди невакцинированных от кори детей.

Как передает Report, об этом говорится в распространенной Министерством здравоохранения информации.

В связи с этим были проведены противоэпидемические мероприятия, дети, не прошедшие вакцинацию против кори, привлекаются к вакцинации: "В настоящее время вакцинация продолжается, эпидемиологическая ситуация стабильная. В целях профилактики рекомендуется вакцинировать детей против кори, эпидемического паротита и краснухи в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению по месту жительства".