Минздрав: В Азербайджане вакцинированы около 5 млн человек

"Каждая вакцина имеет свои побочные эффекты. Эти побочные эффекты в большинстве случаев ожидаемы и схожи между собой".

"Каждая вакцина имеет свои побочные эффекты. Эти побочные эффекты в большинстве случаев ожидаемы и схожи между собой".

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, на сегодняшний день в стране вакцинировано около 5 млн человек: "Мы уже увидели, что вакцина безопасна. Как правило, появляются легкие побочные эффекты, которые наблюдаются не более трех дней. Они проходят сами, без необходимости лечения. Если есть чувство беспокойства, то нужно принимать много жидкости, необходим отдых, если поднялась температура, можно принять парацетамол. Если же реакция сильная, необходимо обратиться в территориальный семейный медицинский центр, врачи которого выпишут лечение".

Представитель Минздрава заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации.