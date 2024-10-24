Минздрав: В Азербайджане в этом году уровень заболеваемости ветряной оспой снизился вдвое

Уровень заболеваемости в Азербайджане в январе-сентябре текущего года ветряной оспой по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился в два раза.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве здравоохранения.
"По сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень заболеваемости ветряной оспой за девять месяцев 2024 года снизился вдвое", - подчеркнули в Минздраве.
Там отметили, что благодаря целенаправленной вакцинации с сентября в стране регистрируются единичные случаи заболевания корью.
По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, в настоящее время в стране продолжается вакцинация против кори. Вакцинация проводится в медицинских учреждениях, предоставляющих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства.