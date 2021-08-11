Минздрав: В Азербайджане количество привитых обеими дозами недостаточно

"Вакцины COVID-19 не содержат антибиотиков. Поэтому не нужно бояться делать прививки".

"Вакцины COVID-19 не содержат антибиотиков. Поэтому не нужно бояться делать прививки".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он сказал, что для выявления противопоказаний необходим осмотр врача.

T. Эйвазов также прояснил вопрос увеличения числа инфицированных: "Заразность новых штаммов выше. В тех странах, где процент вакцинированных на высоком уровне, несмотря на большое количество заражений, уровень ежедневной смертности низок. И это большое достижение. Несмотря на то, что в Азербайджане процесс вакцинации охватил 5 миллионов человек, число вакцинированных обеими дозами недостаточно. По этой причине массовая вакцинация является обязательным условием. А в Грузии и Иране ситуация в этой сфере крайне серьезная".