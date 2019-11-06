Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в аварии в Гёйчае

Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля ГАЗель с легковушкой ВАЗ-2106 в Гёйчайском районе.

Как сообщили Report в министерстве, четыре человека с различными травмами были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу.

"Троим из них была оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны на амбулаторное лечение. Четвертый с переломами бедра, носа и руки был доставлен в отделение травматологии. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое", - заявили в министерстве.