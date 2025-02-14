Минздрав обратился в суд и Минэкономики по делу клиники Lazer Beauty

Минздрав Азербайджана обратился в суд по итогам проверок в клинике Lazer Beauty, где были выявлены многочисленные нарушения, попадающие под статьи Кодекса об административных проступках.

Минздрав Азербайджана обратился в суд по итогам проверок в частной клинике Lazer Beauty, где были выявлены многочисленные нарушения, попадающие под статьи Кодекса об административных проступках.

Как передает Report, суд должен обеспечить уплату руководством клиники штрафов за административные правонарушения.

Ведомство также направило обращение в Минэкономики для приостановления или аннулирования лицензии клиники.

Напомним, в январе специалисты Аналитического экспертного центра Минздрава столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства Laser Beauty Estetik в ходе плановой проверки.

Эксперты проводили плановую проверку в указанной клинике 22-23 января. В ведомстве подчеркнули, что во время проверки главный врач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова проявили неэтичное поведение по отношению к специалистам, в частности кричали, бросали телефон им в лицо и угрожали увольнением, пожаловавшись вышестоящим инстанциям.

Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки.