Минздрав готовится к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ о медицинском обеспечении финальной игры Лиги Европы УЕФА.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, приказ был подписан, руководствуясь соответствующим пунктом распоряжения о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2019 году в городе Баку финального матча Лиги Европы УЕФА по футболу и Положением о министерстве здравоохранения.
Приказом руководителям соответствующих отделов и структур поручено обеспечить дежурство машин скорой помощи во время игры на Бакинском олимпийском стадионе, при необходимости, госпитализацию спортсменов и гостей в Клинический медцентр города Баку, руководителям медучреждений и управлений поручено, в случае обращения участников игры и гостей, оказать медицинскую помощь на высоком уровне.
Руководству Республиканского центра гигиены и эпидемиологии поручено взять под серьезный контроль соблюдение санитарно-гигиенических правил в отелях и объектах общепита, выделенных для делегаций.
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