Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях

В последние дни в Азербайджане наблюдается отрицательная динамика, связанная с распространением инфекции COVID-19. Наблюдается увеличение числа инфицированных и преобладание числа заразившихся над выздоровевшими.

В последние дни в Азербайджане наблюдается отрицательная динамика, связанная с распространением инфекции COVID-19. Наблюдается увеличение числа инфицированных и преобладание числа заразившихся над выздоровевшими.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю в мире наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом (COVID-19): "ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и строго соблюдать правила гигиены. Учреждения здравоохранения нашей страны настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, сократить количество контактов и не пренебрегать правилами гигиены".

В заявлении отмечается, что ситуация с распространением коронавируса находится на тщательном контроле учреждений здравоохранения страны: "За время пандемии был накоплен большой опыт борьбы с отрицательной динамикой. В любом случае, адекватные решения будут приняты исходя из ситуации. Еще раз настоятельно рекомендуем нашим гражданам использовать медицинские маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены".