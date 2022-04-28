Глава Минздрава о вирусе гепатита неизвестного происхождения

В настоящее время в Азербайджане нет каких-либо опасений по этому поводу распространения вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей.

В настоящее время в Азербайджане нет каких-либо опасений по этому поводу распространения вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев

“В нашей стране нет причин для беспокойства. Правда, этот вирус распространился среди детей в 12 странах, но число не такое высокое. Происхождение этого вируса также не совсем ясно. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения. Всплеска заболеваемости гепатитом В нашей стране не наблюдается”, - подчеркнул министр.