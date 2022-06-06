О нас

Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян "Несмотря на то, что в мире растет количество заражений оспой обезьян, в Азербайджане случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано".
Здоровье
6 июня 2022 г. 17:53
Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

"Несмотря на то, что в мире растет количество заражений оспой обезьян, в Азербайджане случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, они находятся в постоянном контакте с офисами Всемирной организацией здравоохранения: "В Азербайджане нет факторов, способствующих распространению вируса. Мы надеемся, что соблюдение населением правил гигиены не позволит этому вирусу распространиться в нашей стране”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Health Minister: No monkeypox cases recorded in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri: "Azərbaycanda meymunçiçəyi virusuna yoluxma halı qeydə alınmayıb"

Другие новости из категории

Теймур Мусаев: Будет составлен список соответствующих гигиеническим требованиям пляжей
Теймур Мусаев: Будет составлен список соответствующих гигиеническим требованиям пляжей
6 июня 2022 г. 17:50
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
6 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек
6 июня 2022 г. 16:34
Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени
Председатель: В рамках ОМС в этом году планируется 100 операций по пересадке печени
6 июня 2022 г. 13:53
Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС
Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС
6 июня 2022 г. 13:49
В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки
В Азербайджане около 1700 больных ждут пересадки почки
6 июня 2022 г. 13:43
В Азербайджане число услуг в пакете ОМС доводится до 3200
В Азербайджане число услуг в пакете ОМС доводится до 3200
6 июня 2022 г. 12:36
Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной
Число больниц для коронавирусных больных сокращено до одной
6 июня 2022 г. 12:17
Азербайджан закупил 65 автомобилей скорой помощи универсального типа
Азербайджан закупил 65 автомобилей скорой помощи универсального типа
6 июня 2022 г. 12:16
За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства
За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства
6 июня 2022 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi