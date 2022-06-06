Министр: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

"Несмотря на то, что в мире растет количество заражений оспой обезьян, в Азербайджане случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано".

"Несмотря на то, что в мире растет количество заражений оспой обезьян, в Азербайджане случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, они находятся в постоянном контакте с офисами Всемирной организацией здравоохранения: "В Азербайджане нет факторов, способствующих распространению вируса. Мы надеемся, что соблюдение населением правил гигиены не позволит этому вирусу распространиться в нашей стране”.