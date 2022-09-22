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Фахреттин Коджа: Инвестиции турецких компаний в Азербайджан превысили 12 млрд долларов

Фахреттин Коджа: Инвестиции турецких компаний в Азербайджан превысили 12 млрд долларов Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере медицины, как и во всех других областях, продолжает развиваться по восходящей. Нам еще многое предстоит сделать в этой сфере.
Здоровье
22 сентября 2022 г. 10:58
Фахреттин Коджа: Инвестиции турецких компаний в Азербайджан превысили 12 млрд долларов

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере медицины, как и во всех других областях, продолжает развиваться по восходящей. Нам еще многое предстоит сделать в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил на азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения.

По словам министра, инвестиции турецких компаний в Азербайджан превысили 12 миллиардов долларов: "Инвестиции азербайджанских компаний в Турцию составляют более 20 миллиардов долларов. Объем двусторонней торговли составляет около 5 миллиардов долларов".

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Версия на английском языке Minister: Turkiye and Azerbaijan are two important centers of power
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türkiyə və Azərbaycan iki önəmli güc mərkəzidir”

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