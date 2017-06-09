Скончался министр энергетики Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался в Стамбуле на 70-ом году жизни. Об этом Report заявили в пресс-службе министерства энергетики.

Состояние здоровья Натига Алиева, помещенного ранее в стамбульскую больницу Florence Nightingale, резко ухудшилось, и несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

*** 11:10

Стамбул. 9 июня. REPORT.AZ/ Состояние здоровья министра энергетики Азербайджана Натига Алиева удовлетворительное. Об этом турецкому бюро Report сообщили в больнице Florence Nightingale, где находится министр.

В учреждении здравоохранения сообщили, что после стабилизации состояния Н. Алиева будет проведена операция. Сейчас азербайджанский министр находится под серьезным контролем в реанимационном отделении.

Отметим, что Н. Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. После вмешательства врачей его жизнь удалось спасти.

Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н. Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.