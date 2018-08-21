Министерство здравоохранения обратилось к предпринимателям

Баку. 21 августа.REPORT.AZ/ Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения обратился к предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере фармацевтики.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, полномочия по контролю над импортом, экспортом, производством биологически активных добавок, их продажей и оборотом осуществляются Агентством продовольственной безопасности.

В министерстве сообщили, что для получения разрешения на импорт биологически активных добавок будет целесообразным обратиться в Агентство продбезопасности.