Министерство здравоохранения обратилось к населению

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению.

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению.

Как сообщает Report, эксперт-специалист Минздрава Гюнай Исмайлова сообщила, что способы защиты от вирусов остаются неизменными.

Она отметила, что, прежде всего, важно правильно использовать медицинские маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте, часто проветривать комнаты, как можно меньше находиться в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров), правила гигиены рук и дыхательной гигиены.

"Коронавирусная инфекция может протекать в разных формах в зависимости от тяжести: от бессимптомной до очень тяжелой. Доказано, что коронавирусная инфекция опаснее для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Поэтому им следует проявлять особую внимательность к своему здоровью и принимать более серьезные профилактические меры. Если есть какие-то подозрения относительно здоровья у лиц, входящих в эту группу риска, обязательно следует обращаться к врачу", - добавила Г.Исмайлова.