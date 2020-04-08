Рамин Байрамлы: Лица без симптомов COVID-19 могут заразить 30-60 человек

"По причине несоблюдения правил карантина в течение прошлой недели, сегодня число инфицированных увеличилось".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, число нарушителей карантинного режима по-прежнему велико: "Это приводит в увеличению рисков. Лица, не ощущающие симптомов COVID-19, могут заразить 30-60 человек. В случае несоблюдения правил, мы обратимся к правительству для более серьезных мер".

"В случае разрыва цепочки, можно вернуться к нормальной жизни намного раньше", - сказал председатель TƏBİB.