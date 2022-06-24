Лаборатории подведомственных TƏBİB медучреждений обновляются

В рамках проекта "Стандартизация лабораторий медицинских учреждений", реализуемого Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), началось полное обновление лабораторий подведомственных медицинских учреждений.

В рамках проекта "Стандартизация лабораторий медицинских учреждений", реализуемого Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), началось полное обновление лабораторий подведомственных медицинских учреждений.

Как сообщили Report в TƏBİB, в рамках проекта медицинские лаборатории в медицинских учреждениях, подведомственных юридическому лицу публичного права "Сумгайытский медицинский центр" (СМЦ), были обновлены в соответствии с международными стандартами.

Начали функционировать отделения биохимии, гематологии, микробиологии и иммунологии центральной лаборатории.

Теперь амбулаторные и стационарные пациенты смогут получить до 600 лабораторных услуг, входящих в пакет услуг Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

В рамках проекта также реализуется программа непрерывного медицинского образования.