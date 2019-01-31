В Азербайджане кустарно изготовленные спиртные напитки продаются в дорогой таре

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Председатель Агентства по продбезопасности Азербайджана Гошкар Тахмазли обратился к предпринимателям, занятым в сфере общепита.
Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам прошлого года он призвал предпринимателей быть более внимательными в подобных местах массового питания людей.
Г.Тахмазли отметил, что основной проблемой является незаконная занятость: "Наша цель – проведение через медобследование работающих в таких местах людей. Во многих случаях распространение болезни среди людей возникает в результате приготовления пищи работающими в данных объектах общепита людьми, которые не прошли медобследование".
Председатель АПБА сказал, что для устранения имеющихся в данном направлении проблем ведутся совместные мероприятия с соответствующими структурами: "Во многих случаях случайные люди без оформления, то есть незаконно, устраиваются теми же официантами в домах торжеств и это опасно для здоровья людей. Поэтому эти люди обязательно должны проходить медосмотр. Во время проверок также было установлено, что кустарно изготовленные спиртные напитки разливаются в дорогие бутылки и продаются по высокой цене компаниям-потребителям. Эти напитки, продаваемые в объектах общепита, вредят здоровью людей".
Samirə AbdullayevaАвтор новости