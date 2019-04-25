Кот стал причиной проверок в бакинском ресторане

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана изучило видеоматериалы, на которых видно, как кот поедает мясо с аппарата в кафе-ресторане Kafe Park, расположенном на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Report в агентстве, был проведен осмотр данного объекта общественного питания.

В ходе осмотра выяснилось, что установленная в кафе конструкция по приготовлению донера, зал на 40 человек и производственная площадь не соответствуют нормативно-техническим требованиям.

В ходе осмотра также было выявлено несоблюдение правил хранения продуктов и санитарно-гигиенических норм.

Учитывая имеющиеся факты, было принято решение ограничить деятельность незаконно действующего субъекта предпринимательства.

Предпринимателю была предоставлена информация по конкретным мерам, необходимым для устранения нарушений закона.