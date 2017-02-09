Каждые 6 секунд в мире умирает один человек по вине сигарет

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Каждые 6 секунд от сигарет в мире умирает 1 человек, а в год из-за пристрастия к курению с жизнью расстаются около 6 млн людей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом отмечается в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю Дня отказа от курения – 9 февраля.

ВОЗ отмечает, что в случае, если курильщики не откажутся от этой вредной привычки, к 2030 году показатель смертности вырастет до 8 млн смертей в год.

Экономическая выгода сигарет, которые становятся причиной смерти 1 человека каждые 6 секунд, составляет 1 трлн долларов. В рейтинге стран, принимающих шаги на пути отказа от курения, Турция занимает 6-е место. Лидирует в списке Бразилия. Самые строгие контрольные меры осуществляются в Туркменистане, а самые дорогие сигареты продаются в Австралии.