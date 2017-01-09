Как устранить кожные проблемы в зимние месяцы? - РЕКОМЕНДАЦИИ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Основной проблемой кожи в зимние месяцы является сухость и нехватка витаминов.

Об Report заявила врач-дерматолог Вафа Мамедли.

По ее словам, для защиты кожи зимой следует принимать витамины А и Е, мультивитамины, препараты с рыбьим жиром: "Кожу надо постоянно увлажнять, для этого следует пользоваться увлажняющими препаратами. Надо употреблять много фруктов и овощей. Несмотря на зимний сезон, нельзя сокращать количество принимаемой воды. Если летом следует пить около 3 литров воды, зимой это количество не должно быть менее 1,5-2 литров. Вода является важным элементом для организма, так как большая часть его состоит из воды".

Врач-дерматолог также рассказала о лечебных процедурах, проводимых зимой. Она отметила, что мезотерапию и другие процедуры можно проводить во все времена года: "Различные пилинги на коже должны проводиться преимущественно зимой. Если у кого-то наблюдаются определенные проблемы на коже, они должны пользоваться защитными кремами. В отличие от летних месяцев зимой при пятнах на коже и после пилинга следует пользоваться защитными кремами".

В.Мамедли подчеркнула, что очистку кожи следует проводить в соответствии с ее типом: "Ряд заболеваний портит кожу. Если есть проблемы желудочно-кишечного тракта, проблемы с запором, на коже возникают серьезные изменения. То есть наблюдается преждевременное старение, сыпь. Эндокринологические процессы, недостаточность гормонов у женщин также оказывают негативное влияние на кожу. Болезни печени и желчного пузыря приводят к пятнам кожи".