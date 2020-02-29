Советы ВОЗ по предотвращению распространения коронавируса на рабочем месте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила рекомендации по предотвращению распространения нового типа коронавируса (COVID-19) на рабочем месте.
Как сообщает Report, приведенные ниже меры помогут также предотвратить распространение инфекций на рабочем месте, таких как простуда, грипп, и защитить сотрудников и клиентов.
Важно, чтобы работодатели начали делать это сейчас, даже если COVID-19 еще не распространился на территории, где они работают.
• Убедитесь, что ваши рабочие места чистые и гигиеничные:
Поверхности (например, столы) и объекты (например, телефоны, клавиатуры) необходимо протирать дезинфицирующим средством регулярно. Поскольку загрязнение поверхностей в офисе является одним из основных способов распространения COVID-19
Способствовать регулярному и тщательному мытью рук сотрудниками, подрядчиками и клиентами
Размещайте дезинфицирующие дозаторы для протирания рук на видных местах вокруг рабочего места. Убедитесь, что эти диспенсеры регулярно пополняются
Разместите плакаты, пропагандирующие мытье рук
Убедитесь, что сотрудники, подрядчики и клиенты имеют доступ к местам, где они могут мыть руки с мылом и водой, так как мытье убивает вирус на ваших руках и предотвращает распространение COVID19
• Способствовать хорошей гигиене дыхательных путей на рабочем месте:
Подготовить плакаты, пропагандирующие гигиену дыхания.
Убедитесь, что на ваших рабочих местах имеются маски для лица и / или бумажные салфетки, для тех, у кого развиваются насморк или кашель на работе, а также закрытые контейнеры для утилизации использованных масок.
Консультируйте сотрудников и подрядчиков перед их отправкой в командировку
Проинформируйте ваших сотрудников, подрядчиков и клиентов, что если COVID-19 начнет распространяться в вашем офисе
Любой, у кого есть даже легкий кашель или субфебрильная температура (37,3 C или больше), должен остаться дома (или работать из дома).
Сотрудники должны оставаться дома, даже если у них только легкие симптомы COVID-19.
Дайте сотрудникам понять, что они смогут считать это время отпуском по болезни.
Когда вы или ваши сотрудники возвращаетесь из путешествия/командировки:
Сотрудники, которые вернулись из региона, где распространяется COVID-19, должны сами контролировать симптомы в течение 14 дней и измерять температуру дважды в день.
Если у них развивается даже легкий кашель или субфебрильная температура (то есть температура 37,3 °С или более), они должны оставаться дома и изолировать себя. Это означает избегать тесного контакта (один метр или ближе) с другими людьми, включая членов семьи. Они также должны связаться с местным отделом общественного здравоохранения, предоставив им подробную информацию о недавнем путешествии и симптомах.