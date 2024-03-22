К 2100 году лишь в шести странах рождаемость будет выше уровня воспроизводства

В 2100 году при нынешних темпах общий коэффициент рождаемости превысит уровень воспроизводства населения, или 2,1 ребенка на женщину, только в шести странах мира.

В 2100 году при нынешних темпах общий коэффициент рождаемости превысит уровень воспроизводства населения, или 2,1 ребенка на женщину, только в шести странах мира.

Как передает Report , об этом говорится в новом исследовании Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Подсчеты показывают, что падение рождаемости в течение следующей четверти века приведет к глобальным демографическим изменениям, которые будут иметь масштабные социальные и экономические последствия.

Согласно исследованию, к 2050 году только в 49 странах и территориях (24%) рождаемость будет выше уровня воспроизводства. Коэффициент рождаемости будет ниже уровня воспроизводства примерно у 3/4 стран. По данным ученых, если в 1950 году мировой коэффициент рождаемости, отражающий среднее количество детей от одной женщины, составлял 4,84, то к 2021 году он сократился до 2,23.

Авторы исследования прогнозируют, что к 2050 показатель будет на уровне 1,83, а еще через 50 лет - на уровне 1,59. При этом для недопущения сокращения мирового населения коэффициент не должен опускаться ниже 2,1.

Лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. В конце рейтинга находятся Республика Корея (0,82), Пуэрто-Рико (0,9), Андорра (0,98) и Тайвань (0,98).