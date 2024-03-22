О нас

К 2100 году лишь в шести странах рождаемость будет выше уровня воспроизводства

К 2100 году лишь в шести странах рождаемость будет выше уровня воспроизводства В 2100 году при нынешних темпах общий коэффициент рождаемости превысит уровень воспроизводства населения, или 2,1 ребенка на женщину, только в шести странах мира.
Здоровье
22 марта 2024 г. 05:16
К 2100 году лишь в шести странах рождаемость будет выше уровня воспроизводства

В 2100 году при нынешних темпах общий коэффициент рождаемости превысит уровень воспроизводства населения, или 2,1 ребенка на женщину, только в шести странах мира.

Как передает Report, об этом говорится в новом исследовании Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Подсчеты показывают, что падение рождаемости в течение следующей четверти века приведет к глобальным демографическим изменениям, которые будут иметь масштабные социальные и экономические последствия.

Согласно исследованию, к 2050 году только в 49 странах и территориях (24%) рождаемость будет выше уровня воспроизводства. Коэффициент рождаемости будет ниже уровня воспроизводства примерно у 3/4 стран. По данным ученых, если в 1950 году мировой коэффициент рождаемости, отражающий среднее количество детей от одной женщины, составлял 4,84, то к 2021 году он сократился до 2,23.

Авторы исследования прогнозируют, что к 2050 показатель будет на уровне 1,83, а еще через 50 лет - на уровне 1,59. При этом для недопущения сокращения мирового населения коэффициент не должен опускаться ниже 2,1.

Лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. В конце рейтинга находятся Республика Корея (0,82), Пуэрто-Рико (0,9), Андорра (0,98) и Тайвань (0,98).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada 2100-cü ilə qədər yalnız altı ölkədə doğum səviyyəsi yüksək olacaq

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi