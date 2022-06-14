Израильские педиатры проводят обследование детей в Азербайджане

Делегация педиатров из Израиля прибыла в Баку.

Делегация педиатров из Израиля прибыла в Баку.

Как передает Report, в ходе визита они проведут обследование 50 азербайджанских детей.

Визит организован при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик отметил, что данная инициатива является важной страницей в отношениях между Азербайджаном и Израилем, поскольку дети - это будущее каждой страны.

"Это очень важный момент, показывающий тесное сотрудничество между странами. В прошлом году делегация израильских врачей также приезжала в Азербайджан с целью оказать помощь в лечении военнослужащих, раненных в ходе второй карабахской войны", - заявил посол.

Член прибывшей в Баку делегации, представитель Израиля в ВОЗ Изабелла Каракас заявила, что очень рада снова оказаться в Баку, поскольку она родилась и выросла в этом городе. По словам И. Каракас, нынешняя миссия израильских врачей очень важна.

"Моя специализация - эпидемиология окружающей среды, мы будем говорить об исследованиях, о детском здоровье, о беременности и ее этапах, поскольку первичные проблемы у ребенка начинается еще с утробы матери", -отметила она.