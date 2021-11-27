Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле.

Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters .

Команда экспертов изучила воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

"Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн и имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны - около 12 сантиметров", - объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат в комментарии Jerusalem Post .

Отмечается, что миллиметровые волны широко применяются в медицине, в частности для борьбы с раковыми клетками. Их также используют для беспроводной передачи энергии.

В своем выступлении спикер рассказала и о ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

Ученые обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. При этом новый метод годится для применения на различных деликатных поверхностях - например, на оборудовании и другой технике. Авторы исследования сомневаются, что этот способ можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека, но в то же время отмечают, что он действует гораздо быстрее: всего за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.

"Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным", - пояснил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.

Ученые опробовали новую технологию на полиовирусе, и добились аналогичной с коронавирусом эффективности.