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Израильская компания строит завод в Азербайджане, где будет производить 50 наименований медпродукции

Израильская компания строит завод в Азербайджане, где будет производить 50 наименований медпродукции В объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) состоялась встреча с руководящим составом одной из ведущих израильских компаний по производству медицинской продукции “BioPharmax”.
Здоровье
31 мая 2023 г. 18:42
Израильская компания строит завод в Азербайджане, где будет производить 50 наименований медпродукции

В объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) состоялась встреча с руководящим составом одной из ведущих израильских компаний по производству медицинской продукции “BioPharmax”.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие исполнительные директора представительства BioPharmax по Азербайджану Рамал Шалмиев, Йоси Цабари, директор BioPharmax Group Яков Коби Шрики и другие ответственные лица компании.

Приветствуя гостей, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на исторически сложившихся традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами:

”Израильско-азербайджанские отношения развивались по восходящей линии в политической, экономической, военно-технической, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Наши дружеские связи еще более укрепились".

Подчеркнув успешное участие компании “Biopharmax” и в Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций “Medinex”, проводимой при поддержке объединения менеджеров медицинских территориальных подразделений, Вугар Гурбанов пригласил компанию и в этом году принять активное участие в выставке:

”Наличие сильного промышленного потенциала Израиля в фармацевтике, качество его продукции, опыт производства вакцин, антибиотиков, широкое внедрение инноваций также очень важны для нас. Считаю, что эти факторы будут полезны во взаимном сотрудничестве".

Вице-президент BioPharmax Йоси Цабари подчеркнул, что представленная им компания заинтересована в сотрудничестве с TƏBIB.

Было отмечено, что в Алятской свободной экономической зоне продолжается строительство представительства “BioPharmax”в Азербайджане. Здесь предусмотрено производство 50 наименований медицинской продукции. В первую очередь планируется производство инсулина.

В своем выступлении исполнительный директор представительства компании ”BioPharmax" в Азербайджане Рамал Шалмиев также отметил, что компания является одним из мировых лидеров в области фармацевтической промышленности:

"Компания является глобальным поставщиком услуг по проектированию и строительству производственных объектов и систем для производителей API для биотехнологий, фармацевтики и синтеза”.

В ходе встречи также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в области фармацевтики.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail şirkəti Azərbaycanda zavod tikir, 50 adda tibbi məhsul istehsal edəcək

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