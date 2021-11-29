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Инфекционист обратился к гражданам в связи с новым штаммом коронавируса

Инфекционист обратился к гражданам в связи с новым штаммом коронавируса "В настоящее время нет серьезных поводов для беспокойства в связи с новым штаммом коронавируса "Омикрон". Потому что нам уже знакомы ранее мутировавшие варианты COVID-19 - "Дельта", "Дельта плюс", "Альфа", "Бета". Мутировавшие варианты коронавируса сущест
Здоровье
29 ноября 2021 г. 15:27
Инфекционист обратился к гражданам в связи с новым штаммом коронавируса
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"В настоящее время нет серьезных поводов для беспокойства в связи с новым штаммом коронавируса "Омикрон". Потому что нам уже знакомы ранее мутировавшие варианты COVID-19 - "Дельта", "Дельта плюс", "Альфа", "Бета". Мутировавшие варианты коронавируса существенно не различаются (за исключением Дельта-штамма) в плане статистики летальных исходов и коэффициента заразности".

Об этом Report сообщил врач-инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров.

По словам специалиста, пока рано говорить о характерных симптомах нового штамма: "Исследования клинического течения заболевания новым штаммом коронавируса недостаточны. Но существует мнение о более быстром распространении нового штамма. Исследования индекса заразности еще не завершены, и научно не подтверждена информация о том, что новый штамм более заразен. Тем не менее, стремительный рост числа заболевших может говорить об этом".

Комментируя эффективность действующих вакцин в отношении нового штамма, врач-инфекционист добавил, что каждая из используемых сейчас вакцин защищает граждан на 90 процентов от тяжелого течения заболевания и летального исхода: "Вакцины защищают в том числе и от нового штамма".

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Версия на английском языке Specialist in communicable diseases calls on citizens over Omicron strain
Версия на азербайджанском языке İnfeksionist “Omikron” ştamı ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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