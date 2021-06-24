О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученый рассказал, сколько придется бороться с коронавирусом

Ученый рассказал, сколько придется бороться с коронавирусом Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщил один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.
Здоровье
24 июня 2021 г. 15:38

Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.

"Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире", - отметил он.

"Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", - сказал Кумар.

По последним данным, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi