Ильхам Алиев выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19

3 декабря в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией - COVID-19.

3 декабря в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией - COVID-19.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев выступил на сессии в видеоформате.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Председатель.

Уважаемые главы государств и правительств.

Дамы и господа.

Для меня честь выступать от имени 120 государств-членов Движения неприсоединения.

С чувством сожаления сообщаем о появлении большого количества новых сфер, вызывающих обеспокоенность, в то время, когда мы отмечаем 75-летие ООН - важного многостороннего форума для реагирования на актуальные глобальные вопросы и вызовы. Эта обеспокоенность требует вновь продемонстрировать нами коллективную приверженность мультилатерализму и ценностям международного сотрудничества, лежащим в основе Устава ООН и «Повестки дня по устойчивому развитию 2030».

Ярким примером этого является большая поддержка государствами-членами ООН инициативы проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19, выдвинутой Движением неприсоединения. Среди прочего, это грандиозный успех государств-членов Движения неприсоединения. Потому что в этом году мы также отмечаем 65-летие принятия Бандунгской декларации, которая включает в себя поощрение международного сотрудничества. В связи с этим от имени Движения хотел бы выразить искреннюю благодарность государствам-членам ООН и Председателю Генеральной Ассамблеи за поддержку в проведении специальной сессии.

В течение 2020 года мировая общественность столкнулась с самым серьезным кризисом в области здравоохранения в нашей современной истории. В настоящее время в мире зарегистрировано более 60 миллионов случаев заражения, более 1 миллиона человек умерли. Этот кризис, который привел к многочисленным последствиям в здравоохранении, социальной, экономической и финансовой сферах, нанес огромный ущерб обществам, экономике, глобальной торговле и путешествиям и оказал разрушительное влияние на жизнь людей.

В целях содействия глобальным усилиям по преодолению беспрецедентных универсальных последствий пандемии и оказания оперативной, адекватной и всесторонней помощи государствам-членам Движения неприсоединения Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения 4 мая 2020 года организовал онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19. Практическим итогом саммита стало принятие государствами-членами Движения решения об учреждении рабочей группы по борьбе с COVID-19 и созданию базы данных основных гуманитарных, медицинских потребностей и требований государств-членов Движения неприсоединения в связи с коронавирусом.

С удовлетворением хотели бы отметить, что при принятии мер в связи с пандемией Всемирная организация здравоохранения ссылается на базу данных Движения как один из источников при определении текущих потребностей государств-членов Движения неприсоединения.

Движение неприсоединения высоко оценивает деятельность системы ООН в борьбе с COVID-19. Мы ценим сильное лидерство Генерального секретаря, который руководит деятельностью ООН в глобальной борьбе с пандемией, обеспечивает непрерывность ее действий. Движение полностью поддерживает важную роль Всемирной организации здравоохранения и ее руководства в предоставлении рекомендаций, организации обучения и оборудования, конкретных спасательных служб для принятия международной общественностью действенных мер в борьбе с растущими вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Пандемия выявила слабые места и неравенство как в развитых, так и в развивающихся странах, еще более обострив их, усугубив бедность, осложнила тяжелое положение людей из самых уязвимых категорий. Наибольшие удары пандемия нанесла по самым бедным и слабым странам. Движение неприсоединения глубоко обеспокоено тем, что продолжающиеся последствия кризиса отбросят назад успехи, завоеванные с большим трудом, и будут препятствовать прогрессу в достижении Целей устойчивого развития.

С чувством обеспокоенности также хотели бы отметить, что пандемия привела к еще большему росту фундаментальных проблем в достижении справедливого и равноправного миропорядка. Эти проблемы, обсуждавшиеся на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку в 2019 году, заключаются в воздействии глобального финансово-экономического кризиса, ресурсном дефиците и социально-экономическом отставании в большинстве развивающихся стран, неравных условиях торговли и недостаточном сотрудничестве развитых стран, применении некоторыми из них односторонних и принудительных мер, а также применении силы или угрозе применения силы и другие.

Движение неприсоединения подчеркивает важность удобного, беспрепятственного и равного доступа всех стран к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию.

В то время как исследования многих вакцин против COVID-19 продолжаются, мы ожидаем успешных результатов клинических испытаний и надеемся, что безопасная и эффективная вакцина будет готова в ближайшее время, и будет обеспечено ее распределение по доступной цене для всех. Мы высоко ценим координационные усилия ВОЗ в этом процессе и подчеркиваем важность роли организации в обеспечении равного доступа людей к такой вакцине, когда она будет готова.

Господин Председатель, международное сообщество может разработать стратегии для устранения последствий COVID-19 и спасения от пандемии, которая в настоящее время продолжает распространяться, только на основе единства, многостороннего сотрудничества, солидарности и уважения прав человека.

Эта специальная сессия будет служить таким широким целям, как укрепление международного сотрудничества и подтверждение приверженности мультилатерализму, а также выявление лучшего опыта. На специальной сессии также будут рассмотрены вызовы, стоящие перед государствами-членами в борьбе с пандемией, и проведен обмен мнениями о центральной роли ООН в открытых и прозрачных дискуссиях между государствами-членами, государствами-наблюдателями, наблюдателями, соответствующими агентствами, структурами ООН и другими заинтересованными сторонами.

Мы верим, что в рамках сессии будут проведены плодотворные обсуждения. Спасибо.