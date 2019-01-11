Ибадулла Агаев: В Азербайджане нет "свиного гриппа"

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/b1146de3efd9648af028f1646d7f74fa/54b92e5c-4030-4a4b-99eb-029f64dcf1b6_292.jpg

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане нет "свиного гриппа" (H1N1)".

Как сообщает Report, об этом сказал главный эпидемиолог страны Ибадулла Агаев.

По его словам, органы печати должны быть внимательны в данном вопросе: "Сообщается, что в соседних странах есть "свиной грипп". Если этот вирус массово распространится на территории страны, органы здравоохранения в состоянии предотвратить это. Против этого вируса нет никаких вакцин".

И.Агаев отметил, что заболевание гриппом было всегда и будет в будущем: "У каждого человека должен быть свой врач. Грипп является сезонным заболеванием, поэтому естественно распространение болезни с наступлением холодов. Чтобы уберечься от этого люди должны быть внимательными, обязательно использовать защитные маски".

Он добавил, что без разрешения Минздрава никто не может продавать какие-либо лекарства, в том числе вакцины: "Из депо министерства кому-либо или куда-то лекарственных препаратов не выдавалось. Нет вакцин от "свиного гриппа", и никому ничего подобного не выдавалось".