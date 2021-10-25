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Гутерриш: ООН и ВОЗ срочно необходимо $8 млрд на мировую программу вакцинации

Гутерриш: ООН и ВОЗ срочно необходимо $8 млрд на мировую программу вакцинации Выступая на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире.
Здоровье
25 октября 2021 г. 03:14
Гутерриш: ООН и ВОЗ срочно необходимо $8 млрд на мировую программу вакцинации
Антониу Гутерриш

Выступая на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, мероприятие проходило в Берлине, трансляция выступления шла на YouTube.

Гутерриш указал, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус планирует запустить глобальную вакцинацию. Стратегия Гебрейесуса предполагает доставку вакцин 40% людей по всему миру к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года.

Для воплощения плана нужно 8 млрд долларов США, отметил генсек ООН. «Мы призываем G20 помочь нам с этим», - сказал глава организации.

Ранее глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы над пандемией COVID-19. Гебрейесус подчеркнул, что страны, которые уже достигли 40% уровня вакцинации, включая страны G20, должны поделиться дозами вакцин.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəhbəri: "Dünya miqyaslı vaksinasiya üçün təcili 8 milyard dollara ehtiyacımız var"

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