Граждане Турции и Азербайджана смогут взаимно пользоваться услугами ОМС

В будущем граждане Турции и Азербайджана получат возможность взаимного пользования услугами, входящими в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

В будущем граждане Турции и Азербайджана получат возможность взаимного пользования услугами, входящими в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

По его словам, многие проекты в сфере здравоохранения реализуются совместно с братской Турцией: "Мы будем сотрудничать с Турцией для расширения проектов по оказанию психологической помощи ветеранам Отечественной войны. Кроме того, вакцина TURKOVAC турецкого производства сейчас находится на третьей фазе испытаний. Будут проведены встречи на уровне рабочих групп между органами здравоохранения Азербайджана и Турции".