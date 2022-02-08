О нас
Report Georgia
Аудио новости

Граждане Турции и Азербайджана смогут взаимно пользоваться услугами ОМС

Граждане Турции и Азербайджана смогут взаимно пользоваться услугами ОМС В будущем граждане Турции и Азербайджана получат возможность взаимного пользования услугами, входящими в пакет услуг обязательного медицинского страхования.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 10:40
Граждане Турции и Азербайджана смогут взаимно пользоваться услугами ОМС

В будущем граждане Турции и Азербайджана получат возможность взаимного пользования услугами, входящими в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

По его словам, многие проекты в сфере здравоохранения реализуются совместно с братской Турцией: "Мы будем сотрудничать с Турцией для расширения проектов по оказанию психологической помощи ветеранам Отечественной войны. Кроме того, вакцина TURKOVAC турецкого производства сейчас находится на третьей фазе испытаний. Будут проведены встречи на уровне рабочих групп между органами здравоохранения Азербайджана и Турции".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish and Azerbaijani citizens to mutually use mandatory health insurance services
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları gələcəkdə icbari tibbi sığortadan qarşılıqlı istifadə edəcəklər

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
7 февраля 2022 г. 11:36
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi