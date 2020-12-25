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Госслужба обратилась к населению в связи с защитными масками

Госслужба обратилась к населению в связи с защитными масками В стране приняты два госстандарта, определяющие требования к медицинским маскам
Здоровье
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25 декабря 2020 г. 11:43
Госслужба обратилась к населению в связи с защитными масками

Правильный выбор защитных масок важен в борьбе с пандемией коронавируса. Так, согласно требованиям стандартов, одноразовые медицинские маски должны прикрывать полости носа и рта, сводить к минимуму риск прямой передачи инфекционных заболеваний. Существуют медицинские и респираторные типы защитных масок.

Как сообщили Report в Государственной службе по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана, в стране приняты два госстандарта, определяющие требования к медицинским маскам, и все продаваемые в стране маски (местного производства и импортируемые) должны соответствовать этим стандартам.

Соответствующие структуры гарантируют соответствие масок стандартам, на потребительский рынок выносятся товары, отвечающие нормам безопасности:

"Согласно требованиям стандартов, основными характеристиками медицинских масок являются эффективность бактериальной фильтрации, воздухопроницаемость и микробиологическая чистота маски. Маска должна обладать защитными характеристиками, обеспечивающими плотное прилегание к носу, рту, подбородку, а также к боковым частям лица пользователя, во время использования фильтрующий слой не должен расслаиваться, разрушаться, петля не должна разрываться".

Госслужба рекомендует потребителям при покупке защитных масок требовать у продавца информацию о происхождении и сертификаты, подтверждающие безопасность масок. При обнаружении в продаже несертифицированных защитных масок неизвестного происхождения потребители могут обратиться в Госслужбу.

Субъекты предпринимательства, занимающиеся оборотом защитных масок, не отвечающих требованиям стандартов и других нормативных документов, несут ответственность в установленном законодательством порядке. Согласно Кодексу об административных проступках, за это правонарушение должностные лица штрафуются в размере от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 4 000 до 6 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti qoruyucu maskalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

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