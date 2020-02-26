Госпитализированы еще 34 прибывшие из Ирана в Азербайджан

Госпитализированы еще 34 человека, вернувшихся из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Как передает Муганьское бюро Report, 34 человека, прибывшие с территорий Ирана, где был зафиксирован коронавирус, отправлены в Джалилабадскую центральную районную больницу на обследование.

По предварительным данным, серьезных проблем со здоровьем у них не обнаружено. Наблюдения врачей будут продолжены вплоть до завершения карантинного периода.

Большинство из них – студенты, получающие религиозное образование в Иране.

Таким образом, число размещенных в Джалилабадскую ЦРБ достигло 57-ми.

Минувшим днем в Джалилабадскую центральную районную больницу в целях карантина были помещены 23 человека.