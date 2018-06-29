Гошгар Тахмазлы: В некоторых донерных не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Во время информативного мониторинга и аудита, проведенного Агентством продбезопасности, были обнаружены некоторые недочеты".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазлы.

По его словам, во время мониторинга выяснилось, что сотрудники торговых сетей не прошли медосмотр:

"Владельцам этих субъектов предпринимательства сделано предупреждение, эти сотрудники отстранены от работы. Кроме того, выявлены случаи нарушения технологической последовательности в процессе производства. Наша работа не в том, чтобы препятствовать предпринимателям, а, наоборот, поддерживать их на каждом шагу. Однако в отношении тех, кто ставит под угрозу здоровье людей, будут приниматься серьезные меры".

Г.Тахмазли отметил, что в некоторых пунктах продажи донеров не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы:

"В связи с этим будут подготовлены соответствующие инструкции и направлены в данные пункты".