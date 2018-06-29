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    Гошгар Тахмазлы: В некоторых донерных не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Во время информативного мониторинга и аудита, проведенного Агентством продбезопасности, были обнаружены некоторые недочеты".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазлы.

    По его словам, во время мониторинга выяснилось, что сотрудники торговых сетей не прошли медосмотр: 

    "Владельцам этих субъектов предпринимательства сделано предупреждение, эти сотрудники отстранены от работы. Кроме того, выявлены случаи нарушения технологической последовательности в процессе производства. Наша работа не в том, чтобы препятствовать предпринимателям, а, наоборот, поддерживать их на каждом шагу. Однако в отношении тех, кто ставит под угрозу здоровье людей, будут приниматься серьезные меры".

    Г.Тахмазли отметил, что в некоторых пунктах продажи донеров не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы: 

    "В связи с этим будут подготовлены соответствующие инструкции и направлены в данные пункты".

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