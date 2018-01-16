Госагентство по обязательному медицинскому страхованию зарегистрировано как юридическое лицо публичного права

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Об этом сообщили Report в секторе по связям с общественностью Агентства.

В соответствии с указом утвержден Устав агентства. Осуществление полномочий поручено президенту Азербайджанской Республики и самому агентству.

Первичный уставный фонд агентства формируется за счет средств государственного бюджета и составляет 4 миллиона манатов.

В Уставе агентства нашли свое отражение цель и направления деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, задачи и права, управление, уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности, а также другие вопросы.

Отметим, что Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию зарегистрировано как юридическое лицо публичного права.