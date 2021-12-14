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Госагентство: Финансов для функционирования системы ОМС достаточно

Госагентство: Финансов для функционирования системы ОМС достаточно Некоторые врачи необоснованно обвиняют Государственное агентство обязательного медицинского страхования в халатности и нехватке финансирования.
Здоровье
14 декабря 2021 г. 14:21
Госагентство: Финансов для функционирования системы ОМС достаточно
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Некоторые врачи необоснованно обвиняют Государственное агентство обязательного медицинского страхования в халатности и нехватке финансирования.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекперов.

Он отметил, что финансовых средств для функционирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) достаточно: "Подписано достаточно договоров с частными медицинскими учреждениями. Высокую зарплату платят профессиональному врачу за его медицинскую деятельность. Например, в Клиническом медицинском центре сегодня есть хирург, получающий 12 тыс. манатов, и акушер-гинеколог с зарплатой более 5 тыс. манатов. И есть акушер-гинеколог с зарплатой 300 манатов, который за последние 6 месяцев не провел ни одной операции. То есть этому врачу не доверяют даже собственные родственники, которых он мог бы прооперировать, что уж говорить о других. Мне звонят некоторые госчиновники, просят закрывать на эти моменты. Заявляю, что закрывать глаза больше не будем".

K.Алекперов отметил, что в медцентре, которым он руководит, было создано новое отделение урологии и нейрохирургии: "Сегодня в центре ежедневно выполняется порядка 35 операций. Если удастся обновить техническое оборудование, в будущем количество операций превысит 50".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: "Vicdanı susmuş bəzi həkimlər şou yaratmağa çalışırlar"

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