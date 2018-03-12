Главврач: В машинах скорой медицинской помощи в регионах будут установлены камеры

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "По стране в машинах скорой помощи 12 региональных медицинских пунктов будут установлены камеры. Таким образом, в случае массовых событий и тяжелых ДТП диспетчер проверит важность события и в соответствии с этим направит из близлежащих пунктов дополнительную готовую бригаду врачей".

Как сообщает Report, об этом заявил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения Миралам Джалалов.

По его словам, уже проведены переговоры с несколькими компаниями, и в ближайшие дни начнется установка камер: "Важно обеспечить кареты скорой помощи качественными камерами".

М.Джалалов отметил, что в течение прошлого года посредством телемедицины дистанционно предоставлены 369 консультаций 320 пациентам по 22 специальностям: "На основе консультаций телемедицины квалифицированные специалисты 105 раз были направлены в регионы, 79 пациентов были переведены в медицинские учреждения города Баку. Больше всего консультаций посредством телемедицины было проведено специалистами в области реаниматологии (19% вызовов), нейрохирургии (14%) и неврологии".

Он подчеркнул, что посредством телемедицины больше всего вызовов было в Загатале - 30. В Губе проведены консультации с 27, Барде - 23, Гянжде, Масаллы, Лянкяране - 17% больных.