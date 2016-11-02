Главврач: Широкое распространение "чёпчю" в Азербайджане - неприятное явление

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "В течение года случаи попадания инородных тел в дыхательные пути встречаются реже по сравнению с пищеводом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный врач Клинической детской больницы №2 им. Гараева Азер Худиев.

По его словам, в течение месяца в связи с инородными телами в пищеводе было зарегистрировано 10-15 обращений: "В течение года это составляет минимум 150 человек. В последнее время отмечаются случаи проглатывания детьми 20-копеечных монет. В таких случаях дети чувствуют дискомфорт в грудной клетке, могут пить только воду, из-за непроходимости другой пищи наблюдается рвота".

Главврач отметил, что в случае обнаружения инородных тел в пищеводе и дыхательных путях, они извлекаются или удаляются естественным путем, для этого операция не требуется: "В редких случаях, когда инородное тело проникает в легочную ткань, хирург делает межреберный надрез, после чего извлекается инородное тело. Случаи попадания инородных тел в пищевод и дыхательные пути встречаются у детей от нескольких месяцев до 17-18 лет. Удаление инородных тел из организма проводится под наркозом".

А.Худиев подчеркнул, что у внимательных родителей случаи попадания инородных тел в дыхательные пути детей встречаются реже.

Главврач отметил что извлечение инородных тел из пищевода и дыхательных путей народными целителями - "чёпчю" невозможно: "Несмотря, что наступил 21-й век, сегодня в некоторых регионах действуют "чёпчю". Иногда после визита к таким целителям происходят осложнения, после чего родители обращаются в больницу. Широкое распространение "чёпчю" в Азербайджане - неприятное явление".