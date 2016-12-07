Главный токсиколог: В Азербайджане в этом году от отравления уксусной кислотой скончались 8 человек

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в этом году от отравления уксусной кислотой скончались 8 человек. Все они поступили в больницу в тяжелом состоянии, поэтому спасти их жизнь не удалось".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал главный токсиколог страны, заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, каждый месяц с этим диагнозом к ним обращается 5-7 человек.

"3% обращений бывают связаны с употреблением уксусной кислоты с целью суицида и отравлением лекарственными препаратами. На протяжении долгих лет данная статистика составляла 3-4%. В основном причины отравления уксусной кислотой бывают связаны с семейно-бытовыми конфликтами", - отметил А.Магсудов.

Главный токсиколог добавил, что в целом 42 из 68 обратившихся к ним за год детей поступают с диагнозом отравления лекарственными препаратами, а остальные – угарным газом.

"Кроме того, летом к ним поступили 26 человек, отравившихся грибами. Все они выздоровели. Летальных исходов не произошло. 114 обращений были связаны со змеиными укусами", - добавил завотделом.