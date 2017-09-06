Главный терапевт Баку обратился к населению

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "В осенний период в основном наблюдаются острые респираторные инфекционные заболевания и грипп".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила главный терапевт Баку Рахиля Алиева.

Она отметила, что причинами этого могут быть вирусы, бактерии и паразиты: "В группу риска в основном входят люди старше 65 лет и младше 1 года. Это также люди с заболеваниями дыхательных путей, с хроническими болезнями, беременные также входят в группу риска. Сюда относятся и нуждающиеся в помощи посторонних лиц".

Специалист посоветовала из-за сезонности заболеваний не пребывать долго на холоде: "Нужно избегать места большого скопления людей. Одежда должна соответствовать сезону. Обязателен прием пищи с большим количеством витаминов. Следует вести активный образ жизни".