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    Главный терапевт Баку обратился к населению

    Обнародованы заболевания населения в осенний период© Report.az/ Firi Səlim

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "В осенний период в основном наблюдаются острые респираторные инфекционные заболевания и грипп".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила главный терапевт Баку Рахиля Алиева.

    Она отметила, что причинами этого могут быть вирусы, бактерии и паразиты: "В группу риска в основном входят люди старше 65 лет и младше 1 года. Это также люди с заболеваниями дыхательных путей, с хроническими болезнями, беременные также входят в группу риска. Сюда относятся и нуждающиеся в помощи посторонних лиц".

    Специалист посоветовала из-за сезонности заболеваний не пребывать долго на холоде: "Нужно избегать места большого скопления людей. Одежда должна соответствовать сезону. Обязателен прием пищи с большим количеством витаминов. Следует вести активный образ жизни".

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