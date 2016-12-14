Главный педиатр: В организме найденного в мусорном баке младенца выявлены признаки отравления

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В организме найденного в мусорном баке младенца выявлены признаки отравления.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, причина этого связана с тем, что пуповина младенца не была перерезана: "Когда малыш поступил к нам у него было множество проблем, в том числе острая дыхательная недостаточность. Сейчас состояние малышки стабильное, средней тяжести. Поэтому лечение продолжается в отделении реанимации института. Девочка подключена к аппарату искусственного питания. Она сильно простыла и по этой причине нуждается в продолжительном лечении".

Главный педиатр также сказал, что минздрав взял на себя контроль за лечением девочки.