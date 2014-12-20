​Главный педиатр республики: Фармацевтические фирмы отправляют девушек в клиники для рекламы

"Те, кто занимаются этим делом, рано или поздно найдут свое наказание"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Согласно принятому несколько лет тому назад "Закону о фармацевтической деятельности" на территории страны запрещена реклама лекарственных препаратов. Являясь медицинским работником, я не могу что-либо предпринять в этом направлении. Подобные случаи должны быть предотвращены со стороны Кабинета министров, руководителей частных телекомпаний и ответственных в этой области лиц.

Об этом Report сообщил главный педиатр республики, директор научно-исследовательского института педиатрии им. К.Фараджевой Насиб Гулиев.

"Однако, рано или поздно они найдут свое наказание", - сказал Н.Гулиев. Он также отметил, что нельзя идти против законов, принятых государством. "В настоящее время фармацевтические фирмы, занимающиеся продажей лекарственных препаратов, отправляют девушек в клиники для рекламы. Однако, все должны знать, что продажа лекарств осуществляется только лишь в аптеках".