Главный онколог: Большинство детей, страдающих онкологическими заболеваниями, излечиваются

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Количество онкобольных в Азербайджане возросло".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал главный онколог страны Азад Керимли.

По его словам, по сравнению с другими странами, в Азербайджане количество людей, у которых выявлена эта болезнь, невысокое: "Сейчас в Азербайджане зарегистрировано 40 тыс. онкобольных. В последнее время, количество онкобольных немного возросло".

Касаясь вопроса о том, какие виды рака наиболее распространены в Азербайджане, главный онколог сказал, что как и во всем мире, у мужчин наиболее часто встречается рак трахеи, бронхов и легких, у а женщин - рак молочной железы: "Данное заболевание часто встречается у людей старше 50 лет. Однако есть и те, кто страдает этой болезнью в более раннем возрасте".

По словам А.Керимли, рак встречается и у детей: "Я бы сказал, что заболевание является болезнью природы, так как ей болеют все живые существа. По сравнению со взрослыми, у детей эта болезнь часто излечивается".

А.Керимли заявил о необходимости проведения просветительской работы: "Просветительская работа у нас проводится слабо. Некоторые не знают о деятельности в стране Детской онкологической клиники".

Специалист подчеркнул, что среди населения существует фобия рака: "Не стоит бояться этого слова. Поверьте, на первой или второй стадии заболевание излечимо".