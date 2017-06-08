Главный кардиолог: Риск внезапной смерти среди безработных в 5 раз выше

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Риск внезапной смерти среди безработных в результате депрессии бывает в 5 раз выше".

Как сообщает Report, об этом заявил главный кардиолог Азербайджана Фаиг Гулиев.

По его словам, среди людей, не имеющих работу, наиболее часто встречаются сердечные заболевания: "Наблюдающаяся у таких людей депрессия в 5 раз увеличивает риск внезапной смерти. Люди, потерявшие работу, лица, которые не могут трудоустроиться после окончания вуза, или же устроить личную жизнь из-за отсутствия работы, часто ощущают внутреннюю напряженность. Поэтому статистика смертности среди безработных превышает статистику смертности среди трудоустроенных лиц".

Главный кардиолог сказал, что кардиоваскулярные заболевания составляют 60% (заболевания сердечно-сосудистой системы и головного мозга) от общего числа смертей: "Последующие места занимают онкологические заболевания, травматология и др. Кардиоваскулярные заболевания в основном встречаются у женщин преклонного возраста. В то время, когда это заболевание выявляется у 52% женщин, у мужчин данный показатель составляет 48%".

Ф.Гулиев также отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане увеличилась статистика детей с пороками сердца: "Так как в стране возросли случаи родственных браков, в результате которых к детям генетически переходят различные заболевания. В целом, в Баку наиболее часто встречаются люди, страдающие сердечными заболеваниями. Так как при высоких темпах урбанизации, в столице еще больше загрязняется экологическая среда и растет статистика эмоциональных стрессов. В конечном счете, это создает почву для роста сердечно-сосудистых заболеваний".