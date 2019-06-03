Главный инфекционист о ситуации с гриппом и корью в Азербайджане

"На данный момент эпидемия гриппа в Азербайджане угасла. По мере повышения температуры воздуха снижается риск заражения респираторными вирусными инфекциями. В настоящее время в стране нет масштабного заболевания гриппом".

Об этом Report заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, причина наблюдающегося у некоторых людей кашля не связана с гриппом: "С наступлением мая не может быть и речи о гриппе. Пик этой болезни приходится на осень-зиму. Отдельные случаи заражения не означают массового распространения данного заболевания".

По словам Дж.Исаева, в стране также сократились случаи заражения корью: "Эпидемия кори почти угасла. Корью заразились в основном лица в возрасте 20-40 лет, которым в свое время не сделали прививок от этой болезни. Им были введены доставленные в страну вакцины. Кроме того, среди детей в возрасте 7-10 лет проведены мероприятия по иммунизации. На данный момент факты заражения заболевания корью отмечаются довольно редко. В ближайшее время в Азербайджане будет полностью предотвращено заражение этой болезнью".

Отметим, что в целях иммунизации взрослых в феврале этого года в Азербайджан было доставлено 160 000 доз вакцин против кори и краснухи. Не прошедшие в свое время по той или иной причине вакцинацию лица в возрасте 20-40 лет могут обратиться в поликлиники.