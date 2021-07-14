Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса

"Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции".

"Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал он, выступая в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Гендиректор обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи [инфекции], что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - констатировал Гебрейесус. По его словам, дельта-вариант "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".