О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса

Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса "Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции".
Здоровье
14 июля 2021 г. 18:53
Глава ВОЗ: Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус

"Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал он, выступая в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Гендиректор обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи [инфекции], что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - констатировал Гебрейесус. По его словам, дельта-вариант "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
ФотоВ Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
14 июля 2021 г. 15:51
Руфат Ягубов награжден орденом Шохрат
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"
14 июля 2021 г. 13:55
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
14 июля 2021 г. 12:57
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
14 июля 2021 г. 10:33
В Азербайджане выявлен Дельта-штамм коронавируса
В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса
13 июля 2021 г. 18:22
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
13 июля 2021 г. 17:43
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
13 июля 2021 г. 17:05
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
13 июля 2021 г. 16:21
Президент: Азербайджан оказал помощь более 30 странам в борьбе с пандемией
Президент: Азербайджан оказал помощь более 30 странам в борьбе с пандемией
13 июля 2021 г. 15:59
Азербайджанский ученый: Вариант дельта не такой смертельный, как считают
Азербайджанский ученый: Вариант "дельта" не такой смертельный, как считают
13 июля 2021 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi