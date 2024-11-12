Глава TƏBIB: Сократилось число жалоб на задержку оказания медпомощи

09:46

В последнее время наблюдается значительное снижение числа жалоб на случаи опоздания бригад скорой помощи на место вызова.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Он отметил, что в ближайшее время будут объявлены новшества в организации службы скорой помощи: "Центр скорой медицинской помощи продолжает работать в обновленном варианте. В настоящее время в наиболее населенных районах Баку рядом с жилыми районами созданы новые подстанции скорой помощи. В часы пик мобильные бригады привлекаются в районы, чтобы не было задержек. Я считаю, что в результате всей этой работы в короткие сроки будут достигнуты хорошие результаты".